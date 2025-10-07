La Real Sociedad è in crisi, Sergio Francisco rischia: la società valuta le alternative

La Real Sociedad arriva alla seconda sosta delle nazionali in una situazione complicatissima. La squadra di Sergio Francisco è penultima in classifica con soli cinque punti in otto giornate, frutto di una vittoria e due pareggi. I continui errori sul campo e l’assenza di una chiara identità di gioco mettono in discussione il tecnico.

Lunedì si è riunito il Consiglio della Real, ma non è stata presa alcuna decisione immediata sul futuro di Francisco, che resta sotto osservazione: i prossimi risultati saranno determinanti. Al ritorno del campionato, la squadra affronterà Celta, Siviglia, Athletic ed Elche, appuntamenti cruciali per stabilire se il tecnico resterà al timone almeno fino a novembre. Dopo la sconfitta contro il Rayo, lo stesso Francisco ha ammesso: "È difficile accettare una sola vittoria in otto partite, perché abbiamo creato le occasioni per fare meglio. Io continuo a concentrarmi sul mio lavoro durante la settimana e sul piano partita; poi saranno altri a decidere il percorso da seguire".

La società, nel frattempo, monitora il mercato degli allenatori attualmente senza squadra, pronta a un eventuale cambio drastico qualora i risultati non migliorino. Dal 2008, sotto la presidenza di Jokin Aperribay, la Real Sociedad ha cambiato otto allenatori: Lasarte, Montanier, Arrasate, Moyes, Sacristán, Garitano, Alguacil e Francisco, più l’interino Asier Santana per un solo match. Tra questi, sono stati esonerati Arrasate, Moyes, Sacristán e Garitano, tutti in momenti chiave della stagione.