Atletico, Simeone sorride: con il recupero di 3 infortunati aumenterà la concorrenza

La pausa per le nazionali potrebbe essere una boccata d’ossigeno per l’Atletico Madrid, che spera di rivedere a disposizione tre giocatori chiave: José Giménez, Thiago Almada e Rodrigo Cardoso. Tutti e tre hanno finora avuto una stagione complicata a causa degli infortuni.

Gimenez non ha disputato nemmeno un minuto finora: il centrale uruguayano si è infortunato lo scorso 20 giugno durante il Mondiale per club contro i Seattle Sounders e da allora non è più sceso in campo. Ora ha ripreso gli allenamenti con il gruppo e l’obiettivo dello staff tecnico guidato da Diego Simeone è poterlo reintegrare subito dopo la sosta. Situazione simile per Cardoso, uno dei colpi di mercato dell’Atletico: la sua stagione è stata condizionata da una distorsione alla caviglia subita alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. L’infortunio gli ha fatto saltare anche le gare contro Maiorca, Rayo Vallecano, Real Madrid, Eintracht e Celta, totalizzando finora solo 185 minuti in tre partite.

Infine, Almada si è infortunato con la sua nazionale durante il precedente stop per le selezioni e non gioca dallo scorso 30 agosto contro l’Alavés. Ha totalizzato appena 209 minuti in stagione. Nonostante inizialmente fosse convocato per la nazionale, non dovrà viaggiare e ha già ripreso gli allenamenti con il gruppo, compresi lavori con il pallone. Il ritorno di questi tre giocatori aumenterà notevolmente la profondità della rosa e la competitività interna, offrendo a Simeone più opzioni per affrontare il prosieguo della stagione tra Liga e competizioni europee.