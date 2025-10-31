Girona, dalla lotta al titolo all'ultimo posto in due anni. Ko col Getafe, segna Mayoral
Il Getafe si impone nell'anticipo dell'11ª giornata de LaLiga battendo in casa il Girona per 2-1. Succede tutto negli ultimi 18'; apre Mario Martin, raddoppia l'ex romanista Borja Mayoral e nei minuti di recupero accorcia le distanze un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Cristhian Stuani, ex Reggina. Girona che solo due stagioni fa lottava per il titolo e che ora è solitaria all'ultimo posto. Di seguito il programma completo:
LALIGA, 11ª GIORNATA
Getafe - Girona 2-1
Villarreal - Rayo Vallecano
Atlético Madrid - Siviglia
Real Sociedad - Athletic
Real Madrid - Valencia
Levante - Celta Vigo
Alavés - Espanyol
Barcellona - Elche
Betis - Maiorca
Oviedo - Osasuna
CLASSIFICA
1. Real Madrid 27
2. Barcellona 22
3. Villarreal 20
4. Atlético Madrid 19
5. Espanyol 18
6. Getafe 17
7. Betis 16
8. Rayo Vallecano 14
9. Elche 14
10. Athletic 14
11. Siviglia 13
12. Alavés 12
13. Celta Vigo 10
14. Osasuna 10
15. Levante 9
16. Maiorca 9
17. Real Sociedad 9
18. Valencia 9
19. Oviedo 7
20. Girona 7
MARCATORI
11 reti: Mbappé (Real Madrid)
6 reti: Eyong (Levante), Alvarez (Atlético)
5 reti: Vinicius (Real Madrid), Muriqi (Maiorca)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.