Benfica, Nuno Gomes: "Rui Costa mi ha mai invitato a lavorare con lui". E appoggia il rivale

Derby viola per le elezioni presidenziali al Benfica: da una parte si ricandiderà Rui Costa, dall'altra João Noronha Lopes che in caso di vittoria ha già scelto il suo vice, ossia Nuno Gomes. Che con Rui Costa ha condiviso 8 anni di seleçao portoghese, giocando insieme ben 3 Europei e un Mondiale. Inoltre i due hanno condiviso l'esperienza alla Fiorentina nella stagione 2000/01, culminata con la vittoria della Coppa Italia, ultimo trofeo fin qui vinto.

Dopo la prima votazione, che ha visto Rui Costa in vantaggio col 42.13% dei voti, l'8 novembre si andrà al ballottaggio. Nuno Gomes ha spiegato a A Bola il perché ha deciso di candidarsi con Noronha Lopes e non con l'ex compagno diu squadra:

"Niente mi motiva contro Rui. Sono suo amico, nonostante il fatto che ultimamente non comunichiamo molto. Ha il diritto di non aver mai preso il telefono e di non avermi mai invitato a lavorare con lui, forse perché non riconosce le mie qualità come sufficienti. Ho anche il diritto, perché il Benfica è molto più grande di me, di Rui o di qualsiasi altro giocatore. Il Benfica non ha un proprietario, e spero che non ne abbia mai bisogno. E io sono solo un altro tifoso del Benfica che vorrebbe un giorno tornare al club per aiutarlo a migliorare. È ingrato chiamarmi ingrato. Perché il mio unico desiderio è lavorare al Benfica, credendo che le persone in questa lista possano fare meglio di quanto abbiano fatto negli ultimi anni. Indipendentemente dal fatto che Rui sia o meno il presidente in questo momento. Se qualcun altro presentasse i risultati che hanno presentato negli ultimi anni, lotterei comunque per loro".