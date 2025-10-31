Real Madrid, Xabi Alonso deve fare a meno di 4 giocatori per la sfida col Valencia
Xabi Alonso ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Valencia, in programma domani sera alle ore 21. Quattro gli assenti: Andriy Lunin per squalifica; David Alaba, Dani Carvajal e Antonio Rudiger per infortunio:
PORTIERI: Courtois, Fran González y Sergio Mestre.
DIFENSORI: Militão, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, F. Mendy, Huijsen.
CENTROCAMPISTI: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos.
ATTACCANTI: Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim Diaz, Mastantuono.
LALIGA, 11ª GIORNATA
Getafe - Girona 2-1
Villarreal - Rayo Vallecano
Atlético Madrid - Siviglia
Real Sociedad - Athletic
Real Madrid - Valencia
Levante - Celta Vigo
Alavés - Espanyol
Barcellona - Elche
Betis - Maiorca
Oviedo - Osasuna
CLASSIFICA
1. Real Madrid 27
2. Barcellona 22
3. Villarreal 20
4. Atlético Madrid 19
5. Espanyol 18
6. Getafe 17
7. Betis 16
8. Rayo Vallecano 14
9. Elche 14
10. Athletic 14
11. Siviglia 13
12. Alavés 12
13. Celta Vigo 10
14. Osasuna 10
15. Levante 9
16. Maiorca 9
17. Real Sociedad 9
18. Valencia 9
19. Oviedo 7
20. Girona 7
MARCATORI
11 reti: Mbappé (Real Madrid)
6 reti: Eyong (Levante), Alvarez (Atlético)
5 reti: Vinicius (Real Madrid), Muriqi (Maiorca)
