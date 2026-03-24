Staff medico del Real sotto accusa. L'ex nutrizionista: "Integratori consigliati da ChatGPT"

Non si placa la polemica attorno al Real Madrid e alla gestione dell’infortunio di Kylian Mbappé. Dopo le indiscrezioni su una presunta diagnosi errata - addirittura con il sospetto di aver esaminato il ginocchio sbagliato - a infiammare ulteriormente il dibattito è intervenuta Itziar Gonzalez, ex fisioterapista e nutrizionista del club.

Attraverso i social, Gonzalez ha lanciato un duro attacco allo staff medico dei Blancos, utilizzando parole pesantissime: "Spero che questa situazione porti finalmente all’arrivo di professionisti competenti e preparati, invece di persone narcisiste e incompetenti, arrivate lì solo grazie alle conoscenze e che finiscono per danneggiare i giocatori". L’ex collaboratrice del club ha rincarato la dose, muovendo una critica clamorosa: "Non so cosa sia peggio: questo o il fatto che si consiglino integratori usando ChatGPT gratuito". Una dichiarazione che ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando dubbi e discussioni sulla struttura sanitaria del club madrileno.

Gonzalez aveva lasciato il Real Madrid già in passato tra le polemiche, denunciando come le sue indicazioni - in particolare sull’importanza dell’alimentazione nello sport professionistico - fossero state ignorate o considerate marginali. Al momento non esistono conferme ufficiali sulle presunte responsabilità dello staff medico, ma il caso continua a sollevare interrogativi sulla gestione interna di uno dei club più prestigiosi al mondo. E mentre Mbappé è tornato in campo e sembra in ottime condizioni, il clima resta teso.