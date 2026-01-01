L'errore dello staff medico del Real avrebbe potuto mettere a rischio la carriera di Mbappé

Il caso Kylian Mbappé scuote il calcio europeo e apre interrogativi pesanti sulla gestione medica ai massimi livelli. Quella che sembrava una semplice vicenda legata a un infortunio al ginocchio si è trasformata, col passare delle settimane, in una bomba mediatica. A far esplodere la polemica è stato il giornalista Daniel Riolo, che su RMC ha rivelato retroscena inquietanti: secondo la sua versione, il problema non sarebbe stato solo sottovalutato, ma addirittura diagnosticato in modo errato. "L'errore è stato enorme", ha dichiarato, spiegando che al giocatore sarebbe stato esaminato il ginocchio sbagliato. Un dettaglio che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per la carriera dell’attaccante.

Mbappé, infatti, avrebbe continuato a giocare per settimane senza una diagnosi corretta, correndo il rischio concreto di aggravare seriamente l’infortunio. Il dolore persistente e la mancanza di miglioramenti hanno poi spinto il fuoriclasse francese a prendere una decisione netta: cercare una seconda opinione in patria. Un gesto forte, maturato dopo l’ennesimo stop - il quinto - e culminato con la rinuncia a una sfida chiave di Champions League. In Francia, Mbappé si è affidato allo specialista Bertrand Sonnery-Cottet, già noto per aver trattato campioni di primo piano. È lì che arriva finalmente una diagnosi chiara e un percorso di recupero efficace.

Le parole dello stesso Mbappé confermano il disagio vissuto: "Non è stato un periodo facile, non ero felice". Dichiarazioni che oggi assumono un peso diverso, alla luce di quanto emerso. Il caso lascia dietro di sé una scia di dubbi e imbarazzo. Perché, al di là del recupero del giocatore, resta una domanda fondamentale: com’è possibile che, a questi livelli, si verifichi un errore del genere? E soprattutto, chi ne risponderà?