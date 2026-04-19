Liverpool, l'ex Joe Cole: "Se rimane Slot, serve un attaccante come Lewandowski"

Liverpool chiamato a finire al meglio la stagione e cioè con la qualificazione in Champions, per poi pensare al futuro. Per tornare subito ai vertici del calcio inglese ed europeo, dopo un'annata con più ombre che luci, servono novità di rilievo riguardanti la panchina o l'organico. Ne è convinto Joe Cole, ex giocatore dei Reds nelle stagioni 2010/11 e 2012/13.

Tramite delle dichiarazioni riprese oggi da AS, si evince come l'ex centrocampista offensivo non sia troppo convinto dell'attuale guida tecnica del club e auspichi l'ingaggio di almeno un top player: "Se Arne Slot rimane, il Liverpool deve ingaggiare un attaccante di alto livello. Hanno bisogno di qualcuno che si assuma le proprie responsabilità, soprattutto in Champions League. Qualcuno come Robert Lewandowski, per esempio. Potrebbe tranquillamente giocare 30 partite e guadagnarsi un posto da titolare".

Le recenti dichiarazioni di Lewandowski sul suo futuro

"Abbiamo ancora un po’ di tempo. Il club sa cosa penso e io ho avuto tempo per pensare. Non voglio parlare di offerte e del mio futuro. Sono più importanti le partite che restano e i gol. Che nella stampa esca qualcosa di nuovo ogni giorno non è importante".