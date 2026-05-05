L'Al Hilal vince in rimonta e va a -2 dall'Al Nassr: tra 7 giorni lo scontro decisivo per il titolo

L’Al Hilal di Simone Inzaghi conquista tre punti pesantissimi in rimonta sul campo dell’Al Khaleej, imponendosi 2-1 a Saihat al termine di una gara complicata e ricca di episodi. Una vittoria che tiene viva la corsa al titolo in Saudi Pro League, a sette giorni dallo scontro diretto decisivo contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

L’avvio è tutto dei padroni di casa, che sorprendono subito gli ospiti: al 11’ King sfrutta un cross preciso di Fortounis e batte Bounou con un sinistro ravvicinato, firmando l’1-0 che gela l’Al Hilal. La reazione non tarda ad arrivare: al 34’ Milinković-Savić rimette tutto in equilibrio con un colpo di testa potente e preciso su cross di Rúben Neves. È l’episodio che cambia l’inerzia della gara: da quel momento la squadra di Inzaghi prende campo e controllo, anche se il primo tempo si chiude sull’1-1 tra interventi duri e ritmo spezzettato.

Nella ripresa l’Al Hilal alza ulteriormente il baricentro, spingendo con maggiore continuità. Le sostituzioni risultano decisive per dare energia e profondità: entrano uomini freschi, la squadra aumenta la pressione e costringe l’Al Khaleej a difendersi sempre più basso. Il gol partita arriva al 79’: Mandash si inserisce con i tempi giusti e batte il portiere con un sinistro preciso, completando la rimonta. Per l'Al-Hilal è una vittoria di carattere, fondamentale in chiave classifica: la squadra di Inzaghi ora si porta a -2 dall’Al Nassr, con lo scontro diretto del 12 maggio che si preannuncia decisivo per la corsa al titolo.