Simone Inzaghi non molla CR7: 3-0 dell'Al Hilal, che torna a -5 dalla vetta
L'Al Hilal di Simone Inzaghi ancora non molla l'osso: 3-0 all'Al Hazm firmato dalle reti di Benzema (al 9'), Marcos Leonardo (all'82') e Ruben Neves (al 93', su calcio di rigore). Con questo risultato l'ex tecnico di Inter e Lazio si porta di nuovo a -5 dalla vetta occupata dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Di seguito i risultati delle partite di oggi e la classifica aggiornata.
Risultati di oggi:
Al Fateh-Neom 2-2
Dhamk-Al Khaleej 0-2
Al Hazm-Al Hilal 0-3
La classifica aggiornata
1. Al Nassr 79 punti (30 partite giocate)
2. Al Hilal 74 (30)
3. Al Ahli 66 (29)
4. Al Qadisiya 65 (30)
5. Al Taawon 49 (30)
6. Al Itttihad 48 (29)
7. Al Ettifaq 45 (30)
8. Neom 41 (31)
9. Al Hazm 38 (31)
10. Al Khaleej 37 (30)
11. Al Feiha 35 (30)
12. Al Fateh 33 (30)
13. Al Shabab 32 (29)
14. Al Kholood 30 (30)
15. Dhamk 26 (31)
16. Al Riyadh 23 (30)
17. Al Okhdood 16 (30)
18. Al Najma 11 (30)