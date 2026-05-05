"Mbappé out", l'incredibile petizione dei tifosi del Real: raccolte 2 milioni di firme

Il caso Mbappé continua a tenere banco in casa Real Madrid, alimentando un clima di crescente tensione attorno alla gestione del suo recupero e alla sua immagine pubblica. Nelle ultime ore, una parte della tifoseria ha lanciato una campagna dal forte impatto mediatico, riassunta nello slogan "Mbappé Out", che ha rapidamente fatto il giro del web.

L’iniziativa invita i sostenitori blancos a firmare una petizione online per chiedere un cambio di rotta: "Madridisti, fate sentire la vostra voce. Se credete che sia necessario un cambiamento, non restate in silenzio: firmate la petizione e dimostrate ciò che ritenete meglio per il futuro del club", si legge nel messaggio diffuso sulla piattaforma dedicata.

In poche ore, la campagna ha superato numeri impressionanti, raccogliendo oltre due milioni di adesioni e continuando a crescere rapidamente, segno di un malcontento che non può più essere ignorato. Il malumore di una parte della tifoseria si è acuito dopo le recenti assenze dell’attaccante, fermato da problemi muscolari che lo hanno escluso anche dalla sfida contro l’Espanyol a Cornellà. Una situazione già complicata dall’infortunio accusato contro il Betis, che aveva lasciato strascichi sia sul piano fisico che su quello ambientale.

A peggiorare il quadro è stato anche il viaggio in Italia durante la fase di recupero, una scelta autorizzata dallo staff medico ma comunque mal digerita da una parte del tifo e, secondo alcune indiscrezioni, anche all’interno dello spogliatoio. L’allenatore Alvaro Arbeloa ha provato a stemperare la tensione, chiarendo che la gestione del giocatore è completamente sotto il controllo dello staff medico del club e che le decisioni sul recupero sono condivise e programmate. Sul piano sportivo, i numeri restano di altissimo livello, con Mbappé protagonista in stagione (41 reti), ma il tema ormai è diventato soprattutto di percezione e rapporto con l’ambiente.