Una foto di Lionel Messi sta per diventare il post con più like di sempre della Formula 1

Lionel Messi ha lasciato il segno anche nel mondo della Formula 1. Una semplice fotografia, pubblicata dall'account ufficiale della massima categoria automobilistica, potrebbe infatti riscrivere la storia della piattaforma X (ex Twitter).

Lo scatto ritrae il fuoriclasse argentino al suo arrivo al Gran Premio di Miami, uno degli appuntamenti più glamour e seguiti del calendario. In poche ore, l’immagine ha raccolto un’enorme quantità di interazioni, avvicinandosi rapidamente al primato assoluto di "mi piace" mai registrato dal profilo della F1. Attualmente, il record appartiene a un post molto diverso per tono ed emotività: quello dedicato alla scomparsa di Roscoe, il cane di Lewis Hamilton, che aveva suscitato una forte ondata di partecipazione tra i tifosi. Un contenuto che aveva unito la community in un momento di cordoglio, diventando il più apprezzato nella storia dell’account.

La forza mediatica di Messi sembra destinata a superare anche questa barriera. Secondo gli ultimi aggiornamenti, a metà giornata del 5 maggio mancavano appena 26 mila "like" per eguagliare il record, una distanza che appare colmabile nel giro di poche ore visto il ritmo costante di crescita. La presenza del campione del mondo in Florida non è passata inosservata: tra tifosi, celebrità e appassionati di motorsport, l’attenzione si è concentrata immediatamente su di lui.