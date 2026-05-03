L'Al Nassr cade, Simone Inzaghi può tornare a -2. E il 12 maggio c'è lo scontro diretto
La Saudi Pro League si riapre? Quando i giochi sembravano fatti, l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo è caduto sorprendentemente in casa dell'Al Qadisiya, che si è imposto per 3-1 pur senza Mateo Retegui (infortunato). L'Al Nassr continua ad essere capolista in Saudi Pro League, ma ora il margine potrebbe assottigliarsi.
L'Al Hilal infatti potrebbe riportarsi a -2 dai rivali, considerando che la squadra allenata dall'ex tecnico di Inter e Lazio, Simone Inzaghi, ha una partita in più da dover giocare prima del termine del campionato. E il 12 maggio c'è lo scontro diretto Al Nassr-Al Hilal. Vediamo di seguito i risultati delle gare disputate oggi in Saudi Pro League e la classifica aggiornata del campionato arabo.
I risultati di oggi:
Al Shabab-Al Tawoon 1-5
Al Qadisiya-Al Nassr 3-1
Al Ahli-Al Okhdood 4-0
La classifica aggiornata in Saudi Pro League:
1. Al Nassr 79 punti (31 partite giocate)
2. Al Hilal 74 (30)
3. Al Ahli 69 (30)
4. Al Qadisiya 68 (31)
5. Al Taawon 52 (31)
6. Al Itttihad 48 (29)
7. Al Ettifaq 45 (30)
8. Neom 41 (31)
9. Al Hazm 38 (31)
10. Al Khaleej 37 (30)
11. Al Feiha 35 (30)
12. Al Fateh 33 (30)
13. Al Shabab 32 (30)
14. Al Kholood 30 (30)
15. Dhamk 26 (31)
16. Al Riyadh 23 (30)
17. Al Okhdood 16 (31)
18. Al Najma 11 (30)