Hoeness attacca il Barcellona: "Con quei debiti non dovrebbe giocare in Prima Divisione"

Mentre Joan Laporta esulta per il ritorno al Spotify Camp Nou, per la crescita del gioco della squadra e per i segnali di miglioramento nei conti del club, non tutti, in Europa, condividono questa gioia. Dalla Germania arrivano infatti critiche durissime alla gestione economica del Barcellona, da anni appesantita da una montagna di debiti. A puntare il dito è Uli Hoeness, figura storica del calcio tedesco e presidente onorario del Bayern Monaco. Intervenendo al podcast OMR, Hoeness non ha risparmiato accuse: "È assurdo che abbiano un debito superiore a 1,3 miliardi di euro. È assurdo e intollerabile. In qualsiasi altro Paese, con una cifra del genere, non potrebbero giocare in Prima Divisione. Qui invece tutto procede come se niente fosse".

Secondo l’ex dirigente bavarese, portare avanti un modello di business basato su un indebitamento così elevato è una strada senza uscita: "Il Barça non è il modello di gestione che immagino per un club", ha detto. Il paragone con il Bayern, club noto per la sua stabilità economica, è stato inevitabile: "Il nostro controllo finanziario e la solidità dei conti dovrebbero essere un esempio per tutta l’Europa. La qualità sportiva non può dipendere da manovre contabili rischiose".

Hoeness ha poi criticato apertamente le famose "leve" economiche che hanno permesso al Barça di operare sul mercato negli ultimi anni. A suo dire, in Germania un club nelle stesse condizioni sarebbe stato immediatamente fermato: "Con le regolamentazioni tedesche e le pressioni delle verifiche contabili, una società con 1,3 miliardi di debito verrebbe paralizzata all’istante".