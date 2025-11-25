Pogba convince già il Monaco. Teze: "È tornato il vero Paul. Può puntare ai Mondiali"

Rientrato in campo lo scorso weekend dopo oltre due anni di assenza, Paul Pogba sta già impressionando i suoi compagni al Monaco. Secondo Jordan Teze, partner del francese a centrocampo, il campione del mondo 2018 potrebbe persino bussare presto alla porta della nazionale in vista del Mondiale 2026.

Contro il Rennes, sabato, il grande pubblico ha assistito al ritorno ufficiale di Pogba dopo la lunga sospensione per doping e una serie di infortuni. Nel Principato, però, il suo impatto si percepiva già da settimane. E Teze, intervistato da L’Équipe, non ha nascosto il proprio entusiasmo: "Paul ha 32 anni, ma sprigiona felicità, freschezza, voglia. È sempre giovane".

L'ex Juventus è arrivato quest’estate in una sessione di mercato ricca di grandi nomi per la Ligue 1, tra cui Ansu Fati: "All’inizio ero più colpito da lui - ammette Teze - perché Paul non aveva ancora ritmo. Ma ora si vede che Paul è tornato a essere Paul. Non è ancora al top, ma con la continuità delle partite…". Il 26enne olandese, già nel giro della sua nazionale, spera di essere convocato per la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Messico e in Canada e si dice convinto che un Pogba in crescita possa tornare anche tra i Bleus.

Per farlo, però, dovrà trascinare un Monaco in difficoltà, perché reduce dal pesante 4-1 contro il Rennes in Ligue 1 e sotto pressione in Champions, dove ha raccolto solo cinque punti in quattro gare. La trasferta di mercoledì a Cipro, contro il Pafos, sarà decisiva: entrambe le squadre sono appaiate in classifica e non possono più permettersi passi falsi.