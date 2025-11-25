Kane rassicura sul futuro al Bayern: "È molto improbabile che qualcosa cambi"

Il contratto di Harry Kane con il Bayern Monaco scade nel 2027, ma già la prossima estate l’attaccante potrebbe teoricamente lasciare il club grazie a una clausola rescissoria. Un’ipotesi che però, almeno secondo il diretto interessato, non deve preoccupare i tifosi bavaresi.

A 32 anni, l’attaccante inglese sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera: 24 gol in 18 partite ufficiali, con il Bayern ancora imbattuto. Le sue prestazioni hanno riacceso le voci di mercato, e dalla Spagna è filtrato l’interesse del Barcellona, alla ricerca dell’erede di Lewandowski. Ma Kane ha voluto frenare ogni speculazione: "Non ho avuto contatti con nessuno, nessuno mi ha chiamato", ha dichiarato alla Bild.

Già a fine ottobre aveva lasciato intendere che a gennaio sarebbero potuti iniziare i dialoghi per un rinnovo. Ora ribadisce il concetto: "Mi sento molto bene qui. Non abbiamo ancora parlato del mio futuro, ma non c’è alcuna fretta". Kane sottolinea inoltre che, prima di pensare alla prossima stagione, c’è da affrontare l’impegno con la Nazionale nella Coppa del Mondo estiva: "È molto improbabile che qualcosa cambi dopo questa stagione. Sono sicuro che nei prossimi mesi ci saranno delle conversazioni e vedremo quale sarà la soluzione migliore".

Un messaggio rassicurante anche per la dirigenza. Il presidente Herbert Hainer, prima della trasferta europea di Londra, ha confermato il clima positivo: "Harry è incredibilmente felice. Sono convinto che stia benissimo a Monaco e che il Bayern abbia ottime possibilità".