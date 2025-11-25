PSG, Kvaratskhelia elogia Luis Enrique: "Mi ha trasformato anche in fase difensiva"

Arrivato al Paris Saint-Germain lo scorso gennaio, Khvicha Kvaratskhelia si è imposto in pochi mesi come una delle colonne dell’attacco parigino. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Tottenham, l’esterno georgiano ha espresso grande riconoscenza verso Luis Enrique, sottolineando quanto il tecnico spagnolo abbia inciso sulla sua crescita complessiva. "Non ero così prima, pensavo solo ad attaccare. Ma ho capito che ogni giocatore deve contribuire alla fase difensiva, anche gli attaccanti devono aiutare. Sono migliorato grazie all’allenatore: do tutto, sempre al 100%", ha dichiarato in conferenza stampa. Parlando della condizione del gruppo, ha aggiunto: "La scorsa è stata una stagione lunga, senza molto riposo. Tornare in forma non è facile, ma la squadra è totalmente pronta. Lo dimostriamo ogni partita. Io mi sento molto bene".

Sulla delicata gara contro il Tottenham, Kvaratskhelia avverte: "Contro il Bayern è stata dura, anche se la ripresa è stata migliore. Ora abbiamo una seconda chance per rimetterci in carreggiata: dobbiamo fare di tutto per vincere". Il georgiano ha speso parole importanti anche per Joao Neves, miglior marcatore del PSG: "È uno dei migliori della squadra. Non importa chi segna, vogliamo solo vincere".

Assenza pesante quella di Achraf Hakimi, come sottolinea l'ex Napoli: "Sostituirlo è complicato. È stato uno dei migliori della scorsa stagione e merita il Pallone d’Oro africano. Il mister sta cercando soluzioni, ma speriamo torni presto". Infine, elogi per Marquinhos: "Un vero leader, una persona straordinaria. Ci motiva ogni giorno”. E un giudizio netto sulla Ligue 1: “È un campionato duro, uno dei migliori tra i top cinque d’Europa".