L'Atletico non punge in trasferta: 1-1 contro il Celta, il Real Madrid è a otto punti

Il Celta blocca l’Atlético Madrid nell'ultima sfida dell'ottava giornata de LaLiga. Il match è iniziato bene per i madrileni: al 6’ un cross di Pablo Barrios ha portato all’autorete di Carl Starfelt, ma al 40’ Clément Lenglet, già ammonito, ha commesso un fallo su un avversario e ha ricevuto il cartellino rosso, lasciando i Colchoneros in dieci uomini. La squadra di Diego Simeone ha sofferto notevolmente l’inferiorità numerica e poco dopo l’ora di gioco è arrivata la rete del pari del Celta: Iago Aspas ha trovato il gol al 68’.

Il match si è concluso sull’1-1, un pareggio che permette al Celta Vigo di uscire dalla zona retrocessione e risalire al sedicesimo posto, mentre l’Atlético guadagna una posizione, portandosi al quinto posto con 13 punti ma lontanissimo dalla vetta.

Il programma della sesta giornata

Venerdì 3 ottobre

Osasuna - Getafe 2-1

Sabato 4 ottobre

Real Oviedo - Levante 0-2

Girona - Valencia ore 2-1

Athletic Club - Maiorca ore 2-1

Real Madrid - Villarreal ore 3-1

Domenica 5 ottobre

Alaves - Elche 2-0

Siviglia - Barcellona 4-1

Espanyol - Real Betis 1-2

Real Sociedad - Rayo Vallecano 0-1

Celta Vigo - Atletico Madrid 1-1

LA CLASSIFICA

1. Real Madrid 21

2. Barcellona 19

3. Villarreal 16

4. Betis 15

5. Elche 13

6. Atletico Bilbao 13

7. Siviglia 13

8. Atletico Madrid 13

9. Espanyol 12

10. Getafe 11

11. Alaves 11

12. Osasuna 10

13. Levante 8

14. Valencia 8

15. Rayo Vallecano 8

16. Real Oviedo 6

17. Girona 6

18. Celta Vigo 6

19. Real Sociedad 5

20. Maiorca 5