Liga Portugal, il Porto di Farioli resta imbattuto: 0-0 contro il Benfica di Mourinho
La sfida conclusiva dell'ottava giornata del massimo campionato portoghese metteva di fronte la capolista (a punteggio pieno) Porto e il Benfica. Tra Farioli e Mourinho non c'è stato vincitore: il match è terminato 0-0, un risultato che avrebbe potuto favorire lo Sporting, beffato però dal Braga al 99'.
Di seguito il riepilogo dell'ottava giornata:
Venerdì 3 ottobre 2025
Casa Pia - Estoril 2-2
Sabato 4 ottobre 2025
Nacional - Moreirense 3-2
Gil Vicente - CF Estrela Amadora 2-0
AVS SAD - Alverca 1-3
Vitória Guimarães - Santa Clara 2-1
Domenica 5 ottobre 2025
Arouca - Famalicão 1-1
Rio Ave - Tondela 3-0
Sporting - Sporting Braga 1-1
FC Porto - Benfica 0-0
Classifica
Porto 22
Sporting 19
Benfica 18
Gil Vicente 16
Moreirense 15
Famalicao 13
Guimaraes 11
Braga 10
Alverca 10
Nacional 10
Arouca 9
Rio Ave 8
Santa Clara 8
Casa Pia 8
Estrela 7
Estoril 6
Tondela 5
AFS 1
