Almeyda esalta il Siviglia dopo il 4-1 al Barcellona: "Sacrificio e coraggio premiati"

Il tecnico del Siviglia, Matías Almeyda, ha commentato con entusiasmo la clamorosa vittoria per 4-1 contro il Barcellona, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della dedizione dei suoi giocatori. "Sono molto felice per il successo, perché avevamo bisogno di vincere in casa. Non si batteva il Barça qui da 10 anni. Abbiamo superato tante negatività con lotta e orgoglio. Mi porto dietro la concentrazione e l’interpretazione dei calciatori, e la gioia che questa vittoria ha portato a tutti", ha dichiarato.

Almeyda ha evidenziato la strategia messa in campo: "Abbiamo studiato bene la partita. Se avessimo concesso troppo spazio al Barcellona, ci avrebbero fatto male, perché sono sempre aggressivi nella pressione. Bisognava sacrificarsi e poi avere il coraggio di giocare contro una delle squadre che pressa meglio. È chiaro cosa abbiamo allenato, i pregi e i difetti. Stiamo seguendo la strada giusta. Ogni tecnico prepara la squadra per vincere. La scorsa partita abbiamo vinto senza giocare bene, ma l’abbiamo fatto. Contro il Barcellona serviva un match perfetto, e tutto è andato come previsto. Sono solo tre punti, ma con questa attitudine e voglia si possono raggiungere cose importanti; la vera sfida sarà mantenerle".

Infine, l'argentino ha parlato del percorso intrapreso: "Lavoriamo come gruppo dal primo giorno. Non basta fermarsi alla vittoria, bisogna godersi il cammino e affrontarlo con tranquillità. Se qualcuno mi avesse detto che saremmo arrivati a questo punto, sarei venuto subito… e avrei anche nuotato pur di esserci".