Ufficiale Una vittoria in sette partite di campionato, i Rangers esonerano Russell Martin

Il Rangers Football Club ha annunciato l'esonero dell'allenatore Russell Martin con effetto immediato. Il club ha spiegato che, nonostante ogni periodo di transizione richieda tempo, i risultati ottenuti non hanno soddisfatto le aspettative della società. Oltre a Martin, lasceranno anche l’assistente allenatore Matt Gill e l’allenatore della prima squadra Mike Williamson.

Il club ha voluto sottolineare l’impegno e la dedizione del tecnico e del suo staff durante il loro periodo a Glasgow: "Russell e il suo staff hanno lavorato in modo eccezionale durante il loro tempo al club. Li ringraziamo per i loro sforzi e auguriamo loro il meglio per il futuro", si legge nella nota ufficiale.

Ulteriori aggiornamenti su eventuali sostituti o piani futuri saranno comunicati dal club nei prossimi giorni. La decisione segna un cambio significativo per i Rangers, che cercano di rialzare le proprie prestazioni in campionato (una vittoria in sette partite) e nelle competizioni europee dopo una serie di risultati deludenti.