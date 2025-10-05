PSG, un punto a Lilla che sa di primato solitario. Ma l'ex Mbappé lo beffa a 5 dalla fine

Privo di ben otto titolari rispetto alla finale di Champions League vinta 5-0 contro l’Inter, il PSG non va oltre l’1-1 sul campo del Lilla ma si porta comunque in vetta alla Ligue 1 alla pausa internazionale. Assenti Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Neves, Marquinhos e Ruiz, con Vitinha e Hakimi partiti dalla panchina, i parigini hanno faticato a imporre il proprio gioco.

Nonostante il 65% di possesso palla, il PSG ha sofferto in diverse fasi del primo tempo, con un’occasione per Meunier al 33’ e alcune transizioni di Barcola (14’, 43’) poco efficaci. Al termine della prima frazione, i parigini avevano toccato solo 9 palloni in area avversaria, segnando la prima conclusione solo al 30’, un dato che non si vedeva da dicembre 2018. Proprio Mendes ha sbloccato la partita con una punizione magistrale al 66’, infilando la rete di Özer, che nulla ha potuto sul tiro preciso del portoghese. Il portiere turco si è comunque riscattato con due parate decisive su Lee e Barcola, mantenendo il Lille in partita.

Il vero protagonista della serata è stato però Ethan Mbappé: entrato al 81’, l’attaccante ha segnato l’1-1 al 86’ con un destro preciso che ha sorpreso Chevalier, festeggiando con la celebre esultanza del fratello Kylian, presente in tribuna con il padre. A soli 18 anni, l’ex PSG ha giocato più avanzato del solito, prendendosi rischi e calciando due volte in porta, confermandosi già come giovane talento di grande personalità.

Il programma della settima giornata

Venerdì 3 ottobre

Paris FC - Lorient 2-0

Sabato 4 ottobre

Metz - Marsiglia 0-3

Brest - Nantes 0-0

Auxerre - Lens 1-2

Domenica 5 ottobre

Lione - Tolosa 1-2

Monaco - Nizza 2-2

Le Havre - Rennes 2-2

Strasburgo - Angers 5-0

Lilla - Paris Saint Germain 1-1

LA CLASSIFICA

1. PSG 16

2. Olympique Marsiglia 15

3. Lione 15

4. Racing Strasburgo 15

5. Lens 13

6. Monaco 13

7. Lilla 11

8. Paris FC 10

9. Rennes 10

10. Tolosa 10

11. Brest 8

12. Nizza 7

13. Lorient 8

14. Nantes 6

15. Auxerre 6

16. Le Havre 6

17. Angers 5

18. Metz 2

*una partita in meno