Brutto passo falso del Liverpool, Slot: "Fatichiamo a segnare su azione, è la solita storia"

Dopo il k.o. per 2-1 contro il Wolverhampton al Molineux, Arne Slot non nasconde l’amarezza. A decidere la sfida è stato André, in pieno recupero, con un tiro deviato che ha beffato Alisson. In precedenza Rodrigo Gomes aveva portato avanti i padroni di casa al 78’, prima del rapido pareggio di Mohamed Salah. Nel finale, decisive anche le parate di José Sá su Ngumoha e su un colpo di testa di Virgil van Dijk.

"È la solita storia", ha commentato l’allenatore del Liverpool. "Abbiamo tanto possesso e creiamo più degli avversari, ma fatichiamo a segnare su azione. Ultimamente ci hanno salvato i piazzati, oggi no". Il tecnico olandese ha sottolineato come la squadra conceda pochissimo ma venga punita oltre misura: "Abbiamo concesso una sola vera occasione e abbiamo preso due gol. Quello nel recupero? Può essere una coincidenza, ma ci è già successo troppe volte".

Slot ha riconosciuto i meriti degli avversari: "Il Wolverhampton è stato compatto e ci ha reso la vita difficile. Nel primo tempo siamo stati lenti e prevedibili, meglio nella ripresa, quando abbiamo allargato il gioco e creato di più. Però dobbiamo scegliere meglio l’ultima giocata". Sull’episodio decisivo, l’allenatore invita alla prudenza: "Forse potevamo gestire diversamente il pallone prima del tiro, ma è stata anche una deviazione sfortunata". E sulla corsa finale in campionato: "Le aspettative sono cambiate, volevamo di più. È un passo falso pesante, ma mancano otto partite. Se giochiamo così dieci volte, non credo che le perderemo tutte".