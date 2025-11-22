L'effetto Simone Inzaghi: l'Al Hilal non sa cos'è la sconfitta, mai battuto in 15 gare di fila

Da non credere alla striscia di imbattibilità dell'Al Hilal. Con Simone Inzaghi in panchina, infatti, la squadra saudita non sa cosa voglia dire la parola sconfitta, visto che tra tutte le competizioni non è mai uscita ko. Tra Saudi Pro League, Champions League asiatica (AFC) e King Cup i biancoblù hanno racimolato 7 vittorie e 2 pareggi in 9 partite disputate.

Come detto, nessuna debacle da segnalare e un ruolino di marcia impressionante da 15 partite da invincibile. Gli unici piccoli arresti, tra tutte le competizioni, sono arrivati contro l'Al Qadsiah di Retegui e l'Al Ahli di Kessié (due pareggi). Dunque, dalle restanti 13 gare l'Al Hilal ha ricavato sempre e solamente trionfi.

Come oggi, anche se è rimasto in 10 contro 11 al minuto 79 per l'espulsione di Al Dawsari: Darwin Nunez, su assist dell'ex Napoli Koulibaly, aveva riportato in parità il match contro l'Al Fateh; tuttavia, la ciurma di Inzaghi ha trovato la forza di firmare il gol del sorpasso (2-1) con Ruben Neves su rigore. Così i biancoblù sauditi si sono portati al secondo posto, a -1 da Cristiano Ronaldo e il suo Al Nassr.

I finali di ieri

Al Kholood - Al Hazem 1-2

Al Ittihad - Al Riyadh 2-1

Al Ahli - Al Qadsiah 2-1

I risultati di oggi

Damac - Al Najma 0-0

Al Ettifaq - Al Fayha 3-2

Al Hilal - Al Fateh 2-1

Le gare di domani

Al Okhdood - Al Shabab

Al Nassr - Al Khaleej

Al Taawon - NEOM

CLASSIFICA SPL AGGIORNATA

1. Al Nassr 24 punti

2. Al Hilal 23

3. Al Taawon 21

4. Al Ahli 19

5. Al Qadsiah 17

6. Al Khaleej 14

7. Al Ittihad 14

8. NEOM 13

9. Al Ettifaq 12

10. AL Fayha 11

11. Al Kholood 9

12. Al Hazem 9

13. Al Riyadh 8

14. Al Shabab 7

15. Damac 5

16. Al Fateh 5

17. Al Okhdood 4

18. Al Najma 1