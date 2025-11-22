Liverpool da mani nei capelli, Slot sincero: "Quanto è brutto il 3-0 col Forest. Pessimo..."

"Quanto è brutto. È difficile da misurare, ma ovviamente è stato pessimo". Non usa mezzi termini Arne Slot, allenatore del Liverpool, nel commentare il clamoroso tonfo dei Reds ad Anfield nel confronto con il Nottingham Forest. "Giocare in casa, perdere 3-0, indipendentemente dalla squadra che affronti è, ovviamente, un risultato molto, molto, molto brutto. Inaspettato se si guarda alla prima mezz'ora di partita, secondo me è stata una buona partenza da parte nostra. Non ci ho visti creare così tanto nella prima mezz'ora di partita, magari durante tutta la stagione", ha analizzato in conferenza stampa post-partita.

"Non ne sono sicuro perché ora non ricordo tutte le partite, ma siamo riusciti a creare molto. La prima volta che sono arrivati nella nostra area di rigore hanno segnato un gol ed è un cocktail molto difficile da bere se si perdono delle occasioni e quasi ogni volta che ne subisci una, la palla entra", ha evidenziato Slot. Ma il Liverpool, arrivato alla sesta sconfitta stagionale, riuscirà ad invertire questo trend scabroso in Premier? "La responsabilità è mia. Se vinciamo o perdiamo, è una mia responsabilità", la sincerità mostrata da Slot. "Ma vedo anche la squadra e, a proposito, anche i nostri tifosi restano fino alla fine (della partita, ndr), sostengono la squadra fino alla fine e i giocatori continuano a provarci fino alla fine".

"Come ho detto, ultimamente ci capita quasi sempre di perdere occasioni e poi ne subiamo di nuove, ma questo non continuerà mai per tutta la stagione", si mostra fiducioso il tecnico dei Reds, attualmente undicesimi in classifica. "Abbiamo bisogno di quel momento di energia per segnare un gol. Se stai giocando bene e finisci 1-0, l'altra squadra pensa: 'Abbiamo giocato mezz'ora e siamo sotto 1-0 e abbiamo visto a malapena la palla...'. È successa la cosa opposta: hanno ricevuto una grande, grande energia segnando l'1-0", la chiosa.