Barcellona in trionfo, Flick coccola Lewandowski: "Negli ultimi 10 anni il miglior numero 9"

Ritrovare i propri tifosi in un Camp Nou luccicante, impartire una lezione all'Athletic Bilbao e un 4-0 senza storia alla tredicesima giornata di LaLiga e completare l'aggancio al Real Madrid in vetta (con 31 punti) alla classifica è quanto di meglio potesse sperare il Barcellona oggi. Hansi Flick, allenatore blaugrana, ha analizzato la partita in questione in conferenza stampa: "Sono molto felice. È andato tutto bene perché abbiamo controllato la partita e segnato i gol nei momenti opportuni", ha esordito.

"Sappiamo che l’Athletic pressa alto, giocano compatti e hanno una buona organizzazione. Hanno avuto alcune occasioni per segnare, è una squadra fantastica. A volte le cose ci vanno a gonfie vele e questa è una di quelle volte", la sincerità mostrata da Flick ai giornalisti. Quanto al ritorno a casa, all'atmosfera: "È stata una sensazione incredibile e in più abbiamo vinto. Non è stato facile, ma tutto è andato bene e siamo molto contenti. Felici di non aver subito gol, di averne segnati quattro e di aver ottenuto i tre punti".

Un commento su Lewandowski, ancora in gol: "È un giocatore molto importante. Uno di quelli che, quando ha un’occasione, quasi sempre segna. Era importante segnare molto presto, perché questo ci dà più fiducia. Negli ultimi dieci anni è uno dei migliori, se non il migliore, numero 9 e non ha nulla a che vedere con l’età (37 anni). È in forma e ha fame di continuare a segnare, ed è questo che conta".