Endrick al Lione, trattativa chiusa: Fonseca pronto ad accogliere il talento brasiliano

Il trasferimento di Endrick al Lione per sei mesi è ormai quasi chiuso. Secondo quanto riportato da Marca, l’accordo tra il club francese e il Real Madrid è stato trovato e il giocatore ha già dato il suo consenso a lavorare sotto la guida di Paulo Fonseca. "L’accordo tra Endrick e il Lione è finalizzato al 100%. L’operazione tra Real Madrid e Lione è chiusa al 99,9%".

Il prestito consentirebbe al giovane attaccante brasiliano di 19 anni di sostituire Martin Satriano in prima linea e di rilanciare la propria carriera, dopo aver faticato a trovare spazio al Real Madrid, ostacolato dalla presenza di stelle come Kylian Mbappé. Il prestito sarà senza diritto di riscatto, poiché il Real Madrid intende conservare il prodigio per il futuro. Sono allo studio anche clausole che permettano un eventuale rientro di Endrick in caso di infortuni tra gli attaccanti del club madrileno durante il mercato invernale.

Le trattative tra i due club comprendono anche l’accordo sulla gestione dello stipendio del giocatore, pari a 300.000 euro al mese, e un’indennità per il prestito. L’operazione, se confermata, permetterebbe a Endrick di accumulare minuti importanti e consolidare esperienza in un campionato competitivo come la Ligue 1, mantenendo al contempo legami stretti con il Real Madrid, che punta a far crescere il giovane talento in vista del futuro. Il Lione accoglie così un rinforzo di prospettiva per l’attacco, mentre Endrick avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore lontano dal Bernabéu, preparandosi a tornare a Madrid più maturo e pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista.