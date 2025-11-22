Kvara e Fabian Ruiz riposano, Safonov non gioca mai: PSG-Le Havre, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di PSG-Le Havre, partita valida per la 13esima giornata di Ligue 1. Con chiaro focus sulla formazione di Luis Enrique, il tecnico spagnolo opta per un folto turnover contro la dodicesima forza del campionato francese e lascia fuori l'ex Napoli Kvaratskhelia così come Fabian Ruiz, Lucas Hernandez e capitan Marquinhos.
Riprovato l'esperimento Zaire-Emery terzino destro, Zabarnyi-Beraldo la coppia difensiva, Nuno Mendes il treno motore sull'out mancino. Chance dal 1' per Kang-In Lee, tridente offensivo dei baby Mbaye-Mayulu ai fianchi di Goncalo Ramos. Stupisce che nemmeno per una gara di questa portata, sulla carta, il tecnico del PSG non abbia voluto dare una possibilità da titolare a Safonov (zero minuti in stagione), secondo portiere sempre più ai margini della rosa, nell'ombra del nuovo numero uno Chevalier dopo l'addio di Donnarumma.
PSG (4-3-3): Chevalier; Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Neves, Kang-In Lee; Mbaye, Ramos, Mayulu.
A disposizione: Safonov, Lucas Hernandez, Marquinhos, Pacho, Boly, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Ndjantou.
Allenatore: Luis Enrique.
LE HAVRE (4-1-4-1): Diaw; Nego, Lloris, Sangante, Zouaoui; Seko; Kechta, Ndiaye, Ebonog, A.Touré; Soumaré.
Allenatore: Digard.
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Nizza-Marsiglia 1-5
Sabato 22 novembre
Lens-Strasburgo 1-0
Rennes-Monaco (19.00)
PSG-Le Havre (21.05)
Domenica 23 novembre
Auxerre-Lione (15.00)
Brest-Metz (17.15)
Nantes-Lorient (17.15)
Tolosa-Angers (17.15)
Lille-Paris FC (20.45)
LA CLASSIFICA
1. Marsiglia 28*
2. Lens 28*
3. PSG 27
4. Strasburgo 22*
5. Lille 20
6. Monaco 20
7. Lione 20
8. Rennes 18
9. Nizza 17*
10. Tolosa 16
11. Paris FC 14
12. Le Havre 14
13. Angers 13
14. Metz 11
15. Brest 10
16. Nantes 10
17. Lorient 10
18. Auxerre 7
*una partita in più