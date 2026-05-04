Ufficiale L'Europa può aspettare: il Sao Paulo annuncia la firma del primo contratto di Miranda jr.

Il São Paulo blinda uno dei talenti più promettenti del proprio vivaio. Il club paulista ha infatti ufficializzato la firma del primo contratto professionistico di Lucas Miranda, difensore centrale di appena 16 anni, capitano delle giovanili e volto già noto nel Brasile Under-17.

Figlio dell’ex difensore Joao Miranda, il giovane centrale è considerato una delle "gemme" di Cotia, il celebre settore giovanile del club. La firma rappresenta un passaggio chiave per il São Paulo, che respinge così le avances di diversi club europei e rafforza la propria strategia basata sulla valorizzazione interna dei talenti. Lucas Miranda si è distinto per leadership e maturità non comuni per la sua età: lettura del gioco, solidità fisica e capacità di impostazione lo hanno reso un punto fermo della formazione Under-17. Non a caso, all’interno del club filtra grande fiducia sul suo percorso di crescita.

L’operazione rientra in un piano più ampio di rinnovamento della rosa. Anche l’allenatore Roger Machado segue da vicino i suoi progressi, valutando un possibile inserimento graduale in prima squadra. L’obiettivo è chiaro: costruire nel tempo un difensore capace di garantire solidità al reparto arretrato e, magari, diventare un nuovo punto di riferimento per la tifoseria. Con la firma sul contratto, il futuro di Lucas Miranda prende forma: ora il campo dirà quando sarà pronto per il grande salto.