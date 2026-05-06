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Kvaratskhelia: "Da piccolo adoravo Guti. Ho scritto il suo nome col pennarello su una maglietta"

Kvaratskhelia: "Da piccolo adoravo Guti. Ho scritto il suo nome col pennarello su una maglietta"TUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:37Calcio estero
Yvonne Alessandro

Pochi attaccanti sono stati più determinanti di Kvaratskhelia nelle ultime due edizioni della Champions League. L'esterno georgiano, ex Napoli, sta vivendo un'altra stagione da sogno (18 gol e 9 assist) al Paris Saint-Germain e questa sera si giocherà il tutto per tutto nella sua seconda semifinale consecutiva di Champions. Soprannominato "Kvaradona" nel mito dell'immenso Diego Armando Maradona tra le pendici del Vesuvio e la nazionale argentina, in realtà ha raccontato chi sia stato da sempre il suo idolo.

Né Cristiano Ronaldo o Zidane, oppure Karim Benzema. Si tratta di Guti, ex centrocampista della Spagna e artista ai tempi del Real Madrid. Lo ha confessato il giocatore del PSG in una recente intervista a DAZN: "Quando ero bambino, adoravo Guti. Guardavo le sue partite e mi piaceva moltissimo il modo in cui pensava il gioco, i passaggi che faceva... era il mio idolo. Avevo persino una maglietta sulla quale io stesso, con un pennarello, avevo scritto 'Guti' per giocarci. Quindi sì, era il mio idolo e lo rispetto moltissimo".

Lo stesso Guti ha confessato di aver scambiato diversi messaggi con Kvara. E non solo: "Abbiamo vissuto bei momenti: io gli ho regalato una mia maglietta e lui me ne ha data una sua che conservo a casa. Abbiamo parlato su Instagram e sono felicissimo della crescita che sta avendo", il racconto dello spagnolo di 49 anni. "Si è parlato di un suo possibile approdo al Madrid o al Barça; credo sia un grandissimo giocatore, capace di saltare l'uomo e con il gol nel sangue. Quando si sente a suo agio, come accade ora al PSG, è un giocatore top".

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