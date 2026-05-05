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L'ex Arsenal Eboué in declino: "Non sapevo che mio figlio firmasse con il Chelsea"

L'ex Arsenal Eboué in declino: "Non sapevo che mio figlio firmasse con il Chelsea"TUTTO mercato WEB
© foto di Image Sport
Daniele Najjar
ieri alle 13:39Calcio estero
Daniele Najjar

L'ex giocatore di Arsenal e Galatasaray, Emmanuel Eboué, ha parlato di alcuni aspetti meno conosciuti di sé in un podcast - "The 5th house podcast" - nel quale ha rivelato che, nonostante i milioni guadagnati con il calcio, ora è in bancarotta e non può vedere i suoi figli.

"Quando si è presentata l'opportunità di andare al Sunderland mi trovavo in Turchia. Il mio contratto con il Galatasaray era scaduto e il club non voleva rinnovarlo, quindi sono rimasto lì ad allenarmi da solo, mentre alcuni amici cercavano di trovarmi una squadra", ha ricordato. Poi arrivò la chiamata del Sunderland: "Quando si presentò quell'opportunità, fui entusiasta. Feci un provino e tutto andò bene. Il tecnico, Sam, si scusò persino per avergli fatto fare un provino e disse: "Eboué, vorrei farti firmare un contratto biennale". Risposi: "Perfetto, grazie". All'epoca stavo con la mia ex moglie e tutto sembrava andare per il meglio. Ma subito dopo la firma, iniziarono i guai", racconta Eboué.

"I miei agenti, che non avevano fatto nulla per me, mi chiesero un milione di euro. Dissi loro che avrei preferito smettere di giocare a calcio piuttosto che dare loro quei soldi. 'Non avete fatto nulla per me e ora volete che vi paghi', dissi. Portarono il caso alla FIFA e fui squalificato per un anno. Non potei giocare, né tantomeno allenarmi con nessuna squadra", spiega.

"Così ho deciso di smettere. Avevo faticato molto per trovare una squadra, e proprio quando sembrava che tutto si fosse risolto con il Sunderland, è sorto un altro problema. Da quel momento in poi, la mia carriera ha iniziato a declinare. Quando ho mollato tutto, è lì che sono iniziati i veri problemi. La mia ex moglie faceva cose di cui non ero nemmeno a conoscenza. Vivevo tra l'Inghilterra e la Turchia, e quando il Sunderland ha rescisso il mio contratto, sono tornato in Turchia. Sono rimasto lì, nascosto, perché non volevo che la gente sapesse che ero senza squadra. Mi nascondevo... e da lì sono iniziate le pratiche per il divorzio".

L'ex nazionale della Costa d'Avorio ha individuato quel momento come l'inizio del crollo del suo matrimonio, un divorzio che sostiene lo ha visto perdere "tre case" e "molte auto". "Ho perso molto. Un sacco. Ad essere onesti, non voglio dire quanto, ma era molto", le sue parole. Nel corso degli anni, Eboue ha anche perso i contatti con i suoi figli e non ha parlato con il figlio Mathis, 17 anni, da "quattro, quasi cinque anni". Mathis ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Chelsea nel febbraio di quest'anno, ma Eboue non aveva idea che la cosa stesse nemmeno avvenendo: "Mi sento molto triste perché quando ha firmato per il Chelsea, io non c'ero", ha concluso.

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