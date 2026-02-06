Marocco, la Federazione smentisce: Regragui resta ct dei Leoni dell’Atlante
Nessuna dimissione di Hoalid Regragui. La Federazione calcistica del Marocco (FRMF) ha diffuso un comunicato ufficiale per smentire categoricamente le indiscrezioni circolate su alcuni siti, secondo cui il commissario tecnico della Nazionale avrebbe lasciato l’incarico.
Regragui, protagonista dello storico quarto posto ai Mondiali 2022, era finito recentemente nel mirino delle critiche dopo la sconfitta nella finale di Coppa d’Africa, persa ai supplementari contro il Senegal a Rabat. Un ko che aveva alimentato voci su un possibile divorzio, subito stoppate dalla Federazione, anche in vista dell’imminente appuntamento mondiale, che vedrà il Marocco partecipare per la settima volta alla rassegna iridata, la terza consecutiva.
