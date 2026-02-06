Al Ittihad, dopo aver perso Benzema e Kanté ora l'obiettivo è blindare Danilo e Bergwijn

Mercato non facile per l’Al Ittihad. La formazione araba in questi mesi ha dovuto salutare Karim Benzema ma soprattutto anche N’Golo Kanté. L’ex centrocampista del Chelsea infatti si è accasato al Fenerbahce lasciando un buco nel centrocampo dei sauditi. Il club adesso deve cercare di trattenere due elementi di assoluto valore per mantenere la qualità e proseguire questa stagione cercando di ottenere risultati importanti sul campo.

Si tratta di Danilo e Steven Bergwijn. Per quanto riguarda il 34enne potroghese e il jolly offensivo olandese vogliono rimanere in forza all’Al Ittihad e, riportano i colleghi di Footmercato.net, devono entrare presto in trattativa con il club per rinnovare. L’intenzione è blindarli essendo due giocatori chiave per la società araba.