Barcellona, senti Raphinha: "Sempre al telefono e in ritardo. Credo vada a letto tardi"
Intervenuto nel corso di un'intervista concessa al canale YouTube Sofascore, l'esterno del Barcellona Raphinha ha parlato del suo compagno di squadra Lamine Yamal: "È sempre al telefono, è un festaiolo, sempre assonnato, sempre in ritardo, ossessionato dai suoi capelli. Data la sua età, è sempre al telefono, è normale. La generazione attuale è sempre al telefono. TikTok, Instagram, WhatsApp, musica, manda messaggi sul telefono, con le cuffie.
Al mattino è sempre assonnato perché credo che vada a letto tardi. Non perché faccia festa tutti i giorni, ma perché passare così tanto tempo al telefono significa andare a letto tardi. Non è scontroso, ma è silenzioso, non parla molto nella prima ora".
Altre notizie Calcio estero
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
