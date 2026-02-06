Arsenal, Arteta: "E' un gruppo fantastico che sta facendo un lavoro incredibile"

In visita del prossimo match di campionato contro il Sunderland, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha commentato in conferenza stampa: "Penso che i giocatori abbiano un enorme rispetto per tutti i membri dello staff e ognuno è unico con le sue esperienze perché anche loro hanno avuto grandi allenatori e hanno una cosa in comune. Quindi l'opinione di tutti è molto preziosa. Come la trasmetti e come ti relazioni con i giocatori è probabilmente la cosa più importante.

Se questo è il miglior gruppo con cui abbia mai lavorato? Non mi piace fare paragoni. È un gruppo fantastico ovviamente e stanno facendo un lavoro incredibile finora. Siamo tutti molto emozionati e sono molto privilegiato ad averli a vicenda, e ci divertiremo fino alla fine della stagione. Come gestire il rumore esterno sulle nostre possibilità? Non abbiamo molto tempo per concentrarci. Siamo così impegnati con le partite, gli allenamenti e la pianificazione che siamo un po' lontani da questo. Ma è normale, e penso che sia qualcosa di molto positivo, che si tratti di feedback positivi o meno.

Credo che siamo qui per imparare e migliorare e il fatto che siamo lì è la cosa più importante alla fine. Una reazione positiva in Europa al nostro modo di giocare? Abbiamo molte persone che vengono qui, e quando ero in altri club mi piaceva lavorare con altre persone. Mi piace avere allenatori qui da diversi sport, anche da diversi paesi. Alcuni di loro non lavorano bene, cosa che ammiro e da cui possiamo imparare molto".