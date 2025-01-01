Lingard torna sul mercato: il 32enne lascia la Corea. "Decisione difficile, due anni bellissimi"

Jesse Lingard torna sul mercato: l'ex attaccante del Manchester United ha annunciato di aver lasciato l'FC Seoul. Lingard, ora 32enne, ha confermato che l'incontro di AFC Champions League di mercoledì contro il Melbourne City segnerà la sua ultima apparizione per il club sudcoreano, a cui si era unito nel febbraio 2024 con un trasferimento che era stato definito il più importante nella storia della K League.

Lingard ha confermato l'addio attraverso un toccante messaggio sui social media, riflettendo con calore su un percorso che, a suo dire, gli ha ridato slancio come calciatore. Nella sua dichiarazione, ha rivelato che i colloqui con il club hanno portato a una decisione consensuale di separarsi dopo la stagione 2025, ammettendo che lasciare non è stato affatto semplice.

"Dopo discussioni positive con l'FC Seoul, abbiamo concordato di comune accordo che lascerò il club alla fine della stagione 2025, con la mia ultima partita il 10 dicembre", ha scritto. "Non è stata una decisione facile. Il mio periodo in Corea del Sud è stato incredibile: il calcio, l'atmosfera e la passione intorno a questo club sono stati di altissimo livello. L'amore, il supporto e l'apprezzamento che mi avete dimostrato in questi ultimi due anni sono stati davvero straordinari. Giocare a calcio qui è stata un'esperienza indimenticabile, che apprezzerò sempre. Voglio ringraziare l'FC Seoul, i miei compagni di squadra, lo staff e tutti coloro che sono legati al club per aver avuto fiducia in me e per avermi accolto dal primo giorno. Sarò sempre grato per l'opportunità di giocare per un club così importante".