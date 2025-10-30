Flamengo in finale, Filipe Luis elogia Rossi: "Può ambire a qualsiasi nazionale, tranne il Brasile"

Filipe Luís, allenatore del Flamengo, ha espresso tutta la sua ammirazione per Agustin Rossi, decisivo nel pareggio contro il Racing (0-0) che ha consegnato al Mengão la qualificazione alla finale di Copa Libertadores. L'ex terzino della Seleção ha spento ogni possibile ipotesi di convocazione del portiere argentino con la nazionale brasiliana: "Non vedo un argentino giocare per il Brasile", ha dichiarato senza esitazione.

La leggenda dell'Atletico Madrid ha riempito di elogi il suo numero uno: "Ha tutte le qualità per difendere la porta di qualsiasi nazionale, ma non riesco a immaginarlo con la maglia verdeoro". Rossi, cresciuto nel Chacarita Juniors e già protagonista al Boca Juniors, è diventato un pilastro del Flamengo grazie alle sue parate decisive. Anche ad Avellaneda è stato protagonista, mantenendo la porta inviolata e difendendo l’1-0 maturato all’andata al Maracanã.

"Siamo felicissimi di tornare in finale", ha aggiunto Filipe Luís. "Il Flamengo disputerà la sua quinta finale di Libertadores e per me sarà la quarta: tre da giocatore e una da allenatore. È il frutto di un processo che ci fa continuare a scrivere la storia. È stata una vittoria dell’anima, di una squadra ambiziosa che sa come si gioca la Coppa". Il tecnico ha poi lodato anche l’avversario: "Il Racing è una squadra difficile, con giocatori di grande qualità. Sapevamo che avremmo sofferto, ma il passaggio è stato meritato".