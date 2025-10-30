Messi a 38 anni si racconta: "Finché mi sento bene, gioco. Sono competitivo, voglio vincere"

Lionel Messi non smette di far sognare i tifosi in giro per il mondo. Dall'Argentina, sua eterna e cara madrepatria, passando per la Spagna dove ha lasciato il cuore e una casa al Barcellona, dopo qualche anno di gioie e dolori al PSG finché il fuoriclasse argentino ha messo piede negli Stati Uniti. L'otto volte Pallone d'Oro da due anni a questa parte si è trasferito con tutta la sua famiglia all'Inter Miami di David Beckham, in MLS, per far conoscere un po' di polvere di fata della Pulga anche oltreoceano.

E Messi è riuscito a incidere anche nel club statunitense, vincendo una Leagues Cup e una Supporters' Shield, oltre al premio individuale di MVP del campionato a stelle e strisce nel 2023-24 e il premio di giocatore dell'anno nel 2023. Senza contare i trofei precedentemente sollevati in cielo nelle esperienze pregresse nei club d'élite europei. Ora, all'età di 38 anni, fa sobbalzare ancora dalle sedie gli spettatori nei giganteschi stadi d'America e recentemente ha rinnovato il suo contratto con l'Inter Miami fino al 2028.

Nell'intervista rilasciata a Apple TV racconta come riesca a mantenere ancora questi livelli altissimi, considerando la sua presenza cruciale anche nell'Argentina di Lionel Scaloni: "Beh, mi piace competere, mi piace giocare. Mi è sempre piaciuto fin da piccolo e continuo a divertirmi come ho sempre fatto in tutta la mia vita. Sento sempre le stesse cose riguardo il gioco, per partecipare, per voler aiutare la squadra. Per rendere al massimo e ogni volta che gioco, voglio vincere. Sono competitivo, cerco di trasmetterlo al gruppo. Finché mi sento bene e ho le capacità fisiche di continuare a farlo".