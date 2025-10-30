Haaland e la passione per il latte crudo. Ma è polemica in UK: "Può contenere batteri"

Ha fatto discutere in Inghilterra un video postato su YouTube e divenuto subito virale nel quale si vede Erling Haaland bere latte crudo. "Day in the Life of a pro footballer" (un giorno nella vita di un calciatore professionista) è il titolo del video che mostra la quotidianità del campione norvegese e che ha già ricevuto oltre 5 milioni di visualizzazioni:

Nel video della durata di 27 minuti si vede Haaland fare visita a una fattoria per ritirare la sua scorta di latte crudo, definito dall'attaccante un "super food" e che a suo avviso: "Fa bene allo stomaco, alla pelle, alle ossa e ai muscoli". Haaland ritiene che un bicchiere la mattina e uno dopo l'allenamento lo aiuti a stare meglio.

Tuttavia si sono sollevate alcune obiezioni, a partire da quelle della Food Standards Agency (FSA), ente statale che si occupa della sicurezza e dell'igiene alimentare nel Regno Unito. L'avvertenza in merito al consumo di latte crudo è la seguente: "Potrebbe contenere batteri nocivi che possono causare intossicazioni alimentari". Per questa ragione la FSA suggerisce alle persone dal sistema immunitario debole tra cui anziani, donne incinte e bambini di non consumare latte crudo.

Il video di Haaland, va sottolineato, ha fatto la fortuna della fattoria dalla quale il norvegese acquista il latte. Infatti dalla pubblicazione del video le richieste di latte crudo sono aumentate esponenzialmente tanto da indurre l'azienda a valutare l'acquisto di una nuova mucca per soddisfare il fabbisogno crescente della clientela.