Kane e il sogno di diventare giocatore di football americano. C'è chi lo ha preceduto

Harry Kane è un appassionato di football americano, cosa di cui ha avuto modo di parlare nel corso di alcune interviste. Tanto da vedersi in futuro in un nuovo ruolo, abbracciando la palla ovale: "Seguo la NFL da dieci anni circa e la adoro. Tutto può succedere" ha avuto modo di dire solamente un mese fa. Di fatto una mano tesa a questo sport estremamente popolare negli Stati Uniti. E che ha portato a uan reazione oltreoceano.

Tanto che Dustin Colquitt, ex giocatore di football americano e vincitore di un Super Bowl nel 2020 con i Kansas Ciy Chiefs si è persino proposto di aiutare Kane a diventare un giocatore di NFL: "Se può diventare un giocatore? Assolutamente sì, se si concentrasse solo su questo. Sarebbe fantastico, ho visto alcune delle sue doti di finalizzatore". E ancora: "Mi piacerebbe molto lavorare con lui, perché amo il calcio e il suo entusiasmo. E il fatto che voglia provare in NFL mostra il suo modo di essere".

Circa le qualità di Kane per un futuro in NFL, c'è un aspetto che per Colquitt è incoraggiante: "Potrebbe fare il kicker". Nello specifico, il kicker nel football americano è colui che esegue il calcio piazzato per ottenere un field goal o un punto extra dopo un touchdown.

In passato è successo davvero che un giocatore abbandonasse il calcio per abbracciare il football americano: l'apripista fu l'austriaco Toni Fritsch: per tutti gli anni '60 attaccante del Rapid Vienna e della nazionale, dal 1971 al 1985 divenuto proprio kicker in NFL vincendo anche un Super Bowl con i Dallas Cowboys. Tra i nomi più importanti quello di Clive Allen, ex Manchester City e Tottenham e con 5 presenze nella nazionale inglese tra il 1984 e il 1988. Nell'attuale NFL vi gioca Brandon Aubrey che fino ai 23 anni ha giocato in USL, la seconda divisione del campionato di calcio statunitense e che oggi è kicker per i Dallas Cowboys.