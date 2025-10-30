Ronaldo lo guarda: debutto flash per Cristianinho col Portogallo U16 contro la Turchia

Il Portogallo Under 16 ha iniziato bene, con una vittoria nel Torneo Coppa delle Federazioni. La ciurma guidata dal CT Filipe Ramos ha piegato la Turchia 2-0 e Cristianinho, figlio di Cristiano Ronaldo, ha fatto la sua apparizione. Nessun gol, ma un debutto nei minuti finali, per la prima presenza con la maglia della Nazionale di categoria superiore alla precedente.

Una partita indirizzata al minuto 13 con Samuel Tavares, mentre allo scadere la baby nazionale Das Quinas ha messo in cassaforte il risultato allo scoccare del 90' con Rafael Cabral a spingere palla in rete per un tap-in facilissimo. E Cristiano jr? Tra i vari cambi operati dall'allenatore nei minuti finali proprio lui, il primogenito della leggenda del calcio portoghese oggi in forza all'Al Nassr dopo una carriera immensa tra Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid, Juventus e non solo.

Cristianinho non ha avuto il tempo di mettere lo zampino sul match e con la maglia della Nazionale U16, ma avrà una nuova occasione per farlo probabilmente questo sabato, quando il Portogallo sfiderà il Galles. Il giovane, che milita nelle giovanili dell'Al Nassr, sta crescendo sotto lo sguardo attento di suo padre, che vede in lui molte somiglianze: "È molto competitivo, non gli piace perdere. È come me da bambino. Ha talento, forza, tecnica e un gran tiro. Ma non gli metterò pressione: sarà quello che vorrà essere".