La beffa e il danno. Igamane vede sfumare Coppa d'Africa e Mondiale: 6 mesi di stop

Brutta tegola per il Marocco e per il Lilla: Hamza Igamane si è gravemente infortunato durante la finale della Coppa d'Africa 2025 contro il Senegal (1-0, d.t.s.). Il giovane difensore marocchino, una delle sorprese più positive dell’inizio stagione in Ligue 1, aveva già dovuto saltare alcune settimane a causa di un infortunio rimediato contro l’OM. Nonostante ciò, il tecnico Walid Regragui aveva deciso di inserirlo nella lista dei convocati, confidando nella sua ripresa per le fasi finali del torneo.

Il ritorno in campo non è stato semplice. Igamane aveva mostrato qualche difficoltà nella sua prima partita contro la Nigeria, ma Regragui aveva difeso la scelta di schierarlo: "Forse non avrei dovuto mandarlo in campo, era da tempo senza gare ufficiali. È un giovane, ma in allenamento tirava benissimo, ho deciso di mandarlo in battaglia. Se fossimo stati eliminati, la colpa sarebbe stata mia".

Purtroppo, nella finale contro il Senegal, appena entrato in campo, Igamane ha subito un infortunio serio, costringendo la squadra a giocare in dieci per tutta la durata dei tempi supplementari. Regragui ha annunciato il verdetto: "Penso che si sia rotto i legamenti crociati. Non ha nulla a che fare con il vecchio infortunio. Buona guarigione. Potrebbe perdere altri sei mesi di stagione. Cerchiamo di essere positivi, soprattutto per lui. Era scritto, è andata così".

Un colpo durissimo a pochi mesi dalla Coppa del Mondo, un infortunio che priverà il Marocco e il Lille di un giocatore di grande prospettiva e valore. Ulteriori accertamenti clinici definiranno con precisione l’entità dell’infortunio, ma la stagione di Igamane appare seriamente compromessa.