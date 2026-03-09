Estoril 8° grazie ai suoi 17 gol, Begraoui sogna il Mondiale: "Mi ispiro a Benzema e Kane"

Yanis Begraoui è la grande sorpresa della Liga portoghese. Con 17 gol all’attivo con l’Estoril, l’attaccante sta seguendo le orme dei grandi bomber esplosi in terra lusitana, con l’ambizione di vestire la maglia del Marocco al prossimo Mondiale.

In un’intervista esclusiva ad AS, Begraoui ha spiegato la sua visione del gioco: "Non mi vedo solo come un finalizzatore. Mi piace partecipare alla costruzione, muovermi tra le linee e aiutare la squadra a creare occasioni". Cresciuto in un ambiente dove il calcio è sempre stato centrale, il giovane attaccante ha citato Karim Benzema come grande fonte d’ispirazione: "Aggiungo anche Harry Kane e Raúl. Mi piace osservare la loro intelligenza, i movimenti e la qualità tecnica".

Dopo esperienze in Ligue 1 e Ligue 2, ha scelto il Portogallo e l’Estoril per crescere: "È una lega competitiva, ideale per migliorare e assumersi responsabilità. Quando sono arrivato, hanno cambiato allenatore il primo giorno, ma ho deciso di concentrarmi e lavorare". Begraoui ha anche chiarito la sua scelta di giocare per il Marocco: "È una decisione legata alle mie radici e alla mia famiglia. Vestire questa maglia è un grande onore, c’è molta qualità nel gruppo".

Con il Mondiale alle porte, l’attaccante sogna di essere convocato: "Ovviamente sarebbe un sogno. Il mio obiettivo principale è continuare a lavorare bene in club, segnare e aiutare la squadra. Non ho stabilito numeri, voglio dare il massimo ogni settimana".