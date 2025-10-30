La famiglia Foden vittima di fake news: "Notizie malate sui bambini, è davvero inquietante"

Phil Foden, centrocampista inglese del Manchester City, ha deciso di ricorrere ai suoi avvocati dopo la diffusione sui social di notizie e immagini completamente false riguardanti la sua famiglia. Negli ultimi giorni, diverse pagine hanno pubblicato contenuti in cui si affermava che uno dei figli del giocatore, di sei anni, sarebbe morto, mentre la figlia minore, di quattro, sarebbe malata di cancro.

La compagna del calciatore, Rebecca Cooke, ha denunciato pubblicamente l’accaduto definendo queste voci "malate e disgustose". In alcune delle immagini circolate online, il volto della coppia appare addirittura manipolato digitalmente per simulare scene di dolore, alimentando ulteriormente la disinformazione. "Siamo a conoscenza delle pagine e degli account che stanno diffondendo queste storie. Sono completamente false e profondamente inquietanti. Non capisco come qualcuno possa inventare simili menzogne, soprattutto quando coinvolgono dei bambini. È qualcosa di malato", ha scritto Cooke, 24 anni, in un messaggio condiviso su Instagram.

La moglie del giocatore ha poi rassicurato i tifosi: "Grazie a Dio stiamo tutti bene. Ringrazio chi ci ha mostrato affetto e preoccupazione. Stiamo facendo di tutto per fermare questa follia. Vi prego di segnalare le pagine che diffondono queste storie false". Foden, 25 anni, padre di tre figli, ha deciso di intraprendere un’azione legale per proteggere la propria famiglia e chiedere la rimozione immediata dei contenuti diffamatori diffusi sulle piattaforme social.