Da scarto della Juventus al sogno Barcellona: Szczesny fa ancora miracoli a 35 anni

Alla fine anche questa stagione Wojciech Szczesny è stabilmente nella formazione titolare del Barcellona. Proprio il portiere polacco di 35 anni che, a distanza di poco più di un mese di ritiro dal calcio giocato per la separazione deludente dalla Juventus, si è ritrovato catapultato nell'universo blaugrana lo scorso 2 ottobre. Come ripiego in extremis visto l'infortunio a lungo termine di Ter Stegen, nel frattempo ha fatto in tempo a vincere una Liga, una Supercoppa spagnola e una Coppa del Re. Tutto da assoluto protagonista.

Ancora tu!

Come si sono ribaltate le cose, poi in estate il club catalano ha investito su Joan Garcia e Ter Stegen è stato declassato, mentre Tek è sempre rimasto in silenzio, in attesa del suo momento. E guarda caso l'infortunio al menisco patito dall'ex Espanyol, con tanto di ulteriore ko fisico dell'ex capitano tedesco, ha riaperto le porte dorate a Szczesny per una maglia da titolare. Tornando dove è sempre rimasto, tra i pali blaugrana a difendere la porta e regalare salvataggi incredibili. Finora in stagione ha trovato 540 minuti, tra 4 presenze nella Liga e 2 in Champions League. Il ritorno dal primo minuto contro la Real Sociedad, nel trionfo per 2-1 dello scorso 28 settembre.

La Juve si mangia le mani?

Tolti i guantoni appesi al chiodo Tek non ha perso il suo tocco. L'ultima prodezza risale proprio nel Clasico contro il Real Madrid, dove è nata la sconfitta del Barcellona ma il polacco 35enne ha saputo disinnescare una bomba di Mbappé su rigore. Negandogli gol e doppietta personale. E pensare che l'avventura alla Juventus è finita con note di delusione e amarezza dopo 7 anni trascorsi in bianconero, perché la società ha preferito non rinnovargli il contratto di un anno. "Ha deciso il club, io sarei rimasto un altro anno", racconta Szczesny. Sconsolato, optò per il ritiro, ma da un anno a questa parte ormai sta vivendo la sua seconda giovinezza al Barça.