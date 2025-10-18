Haaland porta in trionfo il City con 2 gol, Foden lo incensa: "Attaccante di livello mondiale"

Erling Haaland non si ferma mai. Al rientro dalle nazionali e alla ripresa della Premier League, l'attaccante norvegese è tornato a distruggere le difese avversarie e questa volta è stato l'Everton a prendere due gol. La vittoria di oggi del Manchester City porta la firma inconfondibile del centravanti di Guardiola che ha permesso di ottenere tre punti vitali per riportarsi in vetta alla classifica, in attesa del risultato dell'Arsenal con il Fulham.

Phil Foden, centrocampista del City, ha rilasciato delle dichiarazioni alla PLP al termine del match (vinto 2-0): "È stato difficile. Nel primo tempo non eravamo davvero in partita. Non giocavamo in avanti con la rapidità che avremmo potuto avere. Ci prendevamo troppo tempo con la palla e non riuscivamo a trovare gli spazi tra le linee. Il mister ne ha parlato nell’intervallo e nel secondo tempo siamo stati molto più incisivi con la palla, abbiamo rotto le linee e sì, abbiamo creato tanto. In generale possiamo essere soddisfatti della prestazione".

Sull’importanza del gol di Haaland per sbloccare la partita: "Molto importante. Sappiamo che ha quella qualità nel tempismo dei movimenti, sa quando inserirsi alla perfezione ed essere sempre al posto giusto. Anche se lo marcano, è comunque capace di segnare. Sappiamo che gli basta una sola occasione per far gol. È rimasto molto paziente, oggi non c’era molto spazio per lui. E come si è visto, è sempre lì per noi nei momenti giusti: questo è il segno di un attaccante di livello mondiale".

Infine un commento sulla sua prestazione personale: "Penso che la mia intesa con Erling stia migliorando. Oggi gli ho fatto un paio di buoni passaggi in profondità da cui avrebbe potuto segnare. Sfortunatamente, ogni volta che gli passo la palla sembra che sbagli (ride, ndr). Ma stiamo sicuramente costruendo questo rapporto. Sto trovando quei passaggi in profondità e cercando di mettergli la palla in zone dove può segnare. È qualcosa su cui stiamo lavorando".