La Francia se la prende con l'arbitro. Kone sul primo gol islandese: "C’era fallo su di me"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:12Calcio estero
Michele Pavese

Un retrogusto amaro per Manu Koné dopo il pareggio della Francia in Islanda (2-2) nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il centrocampista della Roma ritiene di essere stato spinto da Victor Palsson durante l’azione del primo gol islandese. Koné è caduto a terra dopo il contatto, mentre il difensore islandese ha approfittato del piccolo caos in area: "Penso ci sia fallo, mi spinge e quindi non gioca il pallone prima del gol. Ma è la decisione dell’arbitro, e anche se può sembrare ingiusta, va accettata", ha spiegato l’ex giocatore del Tolosa al termine del match.

Anche Didier Deschamps ha espresso la propria frustrazione per la gestione della partita da parte dell’arbitro israeliano Orel Grinfeld: "Sul primo gol c’è fallo su Koné, è evidente. Non voglio piangere sulle decisioni arbitrali, ma a volte sembra che debbano dormire… Ho avuto l’impressione che l’ambiente potesse influenzarlo un po’", ha detto a TF1. In conferenza stampa ha aggiunto: "Sul primo gol c’è fallo, l’ho rivisto più volte. Sul secondo invece è colpa nostra, non dell’arbitro".

Koné, dal canto suo, ha già voltato pagina: "A noi spetta fare il nostro lavoro nel prossimo raduno, contro l’Ucraina il 13 novembre. Contro l’Islanda è stato difficile contro una squadra che ha chiuso tutti gli spazi, ma siamo riusciti a trovare soluzioni nella ripresa". Anche Dayot Upamecano ha riconosciuto i limiti della squadra: "Abbiamo commesso molti errori, eravamo mal allineati sul gol dell’Islanda. Io e Koundé eravamo troppo alti. Ma impareremo e andremo avanti. Non è stata una prestazione negativa, abbiamo comunque ottenuto un punto".

Editoriale di Raimondo De Magistris
