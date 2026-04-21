Il Superclasico fa discutere: il River Plate chiede di non essere più arbitrato da Paletta

La dirigenza del River Plate presenta una richiesta alla Federazione calcistica argentina per escludere Héctor Paletta dalle designazioni delle proprie partite. Secondo quanto riporta TycSports il club contesta l'operato dell'arbitro incaricato del VAR durante il confronto con il Boca Juniors. La controversia nasce in particolare dall'azione finale della partita per un contatto tra Lautaro Blanco e l'ex Fiorentina Lucas Martínez Quarta.

Secondo la ricostruzione della società, Paletta non ha segnalato al direttore di gara Darío Herrera la necessità di una revisione sul campo. Herrera ha valutato l'urto di Blanco su Martínez Quarta come un contrasto privo di entità, considerando la caduta del difensore una simulazione per ottenere un rigore. Al termine dell'incontro, i calciatori del River Plate hanno manifestato il dissenso verso la terna arbitrale.

Martínez Quarta ha dichiarato nelle interviste post-partita che l'avversario ha cercato il contatto senza mirare al pallone, ma anzi disinteressandosi di esso. Il calciatore ha espresso sorpresa per la mancata segnalazione tecnologica dell'episodio. Il River Plate punta a ottenere un provvedimento dall'AFA per evitare che Paletta ricopra ruoli di coordinamento o arbitraggio nei turni di campionato che vedono impegnata la squadra. La richiesta formale si basa sulla gestione dell'episodio avvenuto nell'area di rigore durante il tempo di recupero.