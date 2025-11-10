Il punto su LaLiga - Solito duello Real-Barça, Atletico in forte ascesa. Male il Girona
Poco meno di un terzo di stagione è andata agli archivi anche in Spagna. Dopo 12 giornate, LaLiga 2025/26 sta regalando tanti spunti interessanti e qualche sorpresa: il Real Madrid, trascinato dal solito Kylian Mbappé è in testa con 31 punti e precede di tre lunghezze il Barcellona, battuto qualche settimana fa nel Clasico. I blaugrana continuano a convivere con i tanti infortuni e con un Lamine Yamal sempre più complicato da gestire, mentre Flick può gioire per la ritrovata vena realizzativa di Robert Lewandowski, autore di una tripletta ieri a Vigo.
In terza posizione c'è il Villarreal a 26 punti, che precede l’Atletico Madrid di una sola lunghezza. La squadra di Simeone è la più in forma del campionato e adesso punta a insidiare le due storiche rivali. Più complicata per ora la stagione dell'Athletic Club: tante assenze, su tutte quella di Nico Williams, hanno reso difficile il cammino agli uomini di Valverde.
La battaglia per non retrocedere coinvolge finora Valencia, Girona (lontano parente della squadra che due anni fa conquistava la qualificazione in Champions), Levante e Oviedo, mentre anche l'Osasuna di Alessio Lisci si è fatto risucchiare a causa dei risultati negativi dell'ultimo mese.
CLASSIFICA
Real Madrid 31
Barcellona 28
Villarreal 26
Atl. Madrid 25
Betis 20
Espanyol 18
Ath. Bilbao 17
Getafe 17
Siviglia 16
Alaves 15
Elche 15
Vallecano 15
Celta Vigo 13
Real Sociedad 13
Maiorca 12
Osasuna 11
Valencia 10
Girona 10
Levante 9
Oviedo 8
