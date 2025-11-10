Il punto su LaLiga - Solito duello Real-Barça, Atletico in forte ascesa. Male il Girona

Poco meno di un terzo di stagione è andata agli archivi anche in Spagna. Dopo 12 giornate, LaLiga 2025/26 sta regalando tanti spunti interessanti e qualche sorpresa: il Real Madrid, trascinato dal solito Kylian Mbappé è in testa con 31 punti e precede di tre lunghezze il Barcellona, battuto qualche settimana fa nel Clasico. I blaugrana continuano a convivere con i tanti infortuni e con un Lamine Yamal sempre più complicato da gestire, mentre Flick può gioire per la ritrovata vena realizzativa di Robert Lewandowski, autore di una tripletta ieri a Vigo.

In terza posizione c'è il Villarreal a 26 punti, che precede l’Atletico Madrid di una sola lunghezza. La squadra di Simeone è la più in forma del campionato e adesso punta a insidiare le due storiche rivali. Più complicata per ora la stagione dell'Athletic Club: tante assenze, su tutte quella di Nico Williams, hanno reso difficile il cammino agli uomini di Valverde.

La battaglia per non retrocedere coinvolge finora Valencia, Girona (lontano parente della squadra che due anni fa conquistava la qualificazione in Champions), Levante e Oviedo, mentre anche l'Osasuna di Alessio Lisci si è fatto risucchiare a causa dei risultati negativi dell'ultimo mese.

CLASSIFICA

Real Madrid 31

Barcellona 28

Villarreal 26

Atl. Madrid 25

Betis 20

Espanyol 18

Ath. Bilbao 17

Getafe 17

Siviglia 16

Alaves 15

Elche 15

Vallecano 15

Celta Vigo 13

Real Sociedad 13

Maiorca 12

Osasuna 11

Valencia 10

Girona 10

Levante 9

Oviedo 8