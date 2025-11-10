Il punto sulla Bundesliga - Bayern quasi inarrestabile, Lipsia rinato. Lotta serrata in coda

L'ultima giornata prima dell'ultima sosta del 2025 ha regalato l'inatteso stop del Bayern Monaco, che ha pareggiato a Berlino interrompendo così la striscia di 16 vittorie stagionali consecutive tra tutte le competizioni. Dopo 10 giornate di Bundesliga, i bavaresi sono la certezza e sono già avviati verso la riconferma del titolo: 28 punti, con 35 gol segnati e solo 6 subiti. Alle spalle della squadra di Kompany c'è il redivivo Lipsia, tornato al vertice dopo la disastrosa scorsa stagione, e il Borussia Dortmund, rispettivamente a 22 e 21 punti.

La zona Champions, per ora, è chiusa da Stoccarda e Bayer Leverkusen: prestazioni altalenanti (le Aspirine hanno già cambiato allenatore) e distanti dagli standard a cui ci avevano abituati negli ultimi anni. Sorprende invece l’Hoffenheim, 6° con 19 punti, mentre delude un po' il Friburgo di Grifo, che staziona nella parte destra della graduatoria. Lotta già serrata in coda: Augusta, St. Pauli, Magonza ed Heidenheim chiudono il gruppo, precedute da 'Gladbach, Wolfsburg e Amburgo, tre club dalla grande tradizione che però stanno faticando più del previsto: nessuna di queste squadre ha superato quota 10 punti.

CLASSIFICA

Bayern 28

Lipsia 22

Borussia Dortmund 21

Stoccarda 21

Leverkusen 20

Hoffenheim 19

Francoforte 17

Brema 15

Colonia 14

Friburgo 13

Union Berlino 12

Borussia Monchengladbach 9

Amburgo 9

Wolfsburg 8

Augusta 7

St. Pauli 7

Magonza 5

Heidenheim 5